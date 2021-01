Gemeente Nijkerk roept jongeren op om niet te gaan rellen: ‘Laat je niet opjutten!’

column Zou Bolsius een stap hogerop willen? ‘Zeg schat, zou je het leuk vinden om weer in Rotterdam te gaan wonen..?’

9:15 Lucas Bolsius zit thuis achter zijn laptop. Via ‘uitzending gemist’ kijkt hij Nieuwsuur terug. Hij bekijkt de uitzending van vorige week waarin hij geïnterviewd werd over de avondklok. Over zijn eigen aandeel is hij redelijk tevreden; hij kreeg genoeg ruimte om te vertellen waarom hij geen voorstander was van de avondklok.