Gemeente Nijkerk tekent overeenkomst voor 165 nieuwe woningen aan Oude Barneveldseweg

Kaartje duurder of zwembad eerder dicht? ‘Enorme stijging’ van energiekos­ten voor beheerder SRO

Gaan zwembaden Amerena, Octupus of De Duker in de regio Amersfoort straks eerder dicht, kun je straks niet meer douchen of worden de toegangskaarten duurder? Alle opties liggen op tafel nu beheerorganisatie SRO vanwege de sancties tegen Rusland op zoek moet naar een nieuwe energieleverancier. De energielasten kunnen zomaar verviervoudigen.

10:00