Gemeente Nijkerk wil 'gevaarlijke’ smalle wegen Oranjebuurt niet verbreden

Mishandel­de fietser in Hoogland geslagen met fles Bacardi

16:29 Een fietser blijkt in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks twee uur op de Lindelaan in Hoogland te zijn geslagen met vermoedelijk een fles Bacardi. De fietser raakte zwaargewond, en de politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de ernstige mishandeling.