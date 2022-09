Gemeente Woudenberg gaat mogelijk nog meer vluchtelingen opvangen

Roversduo heeft het voorzien op dure herenpar­fums van DA-win­kels: ‘We hebben het toch al zo moeilijk’

DA Drogisterijen in de wijde omgeving worden geteisterd door parfumdieven. Het gaat om een stel dat uit is op de dure herengeurtjes. Ze sloegen al toe in onder meer Nijkerk, Hoevelaken en Woudenberg.

