Gemeenten blijven doneren voor noodhulp Turkije en Syrië, nu al meer dan 9 miljoen euro opgehaald

Zevenhui­zer­straat in Hoogland is nu voor de helft 30 km: ‘Het werkt echt, nu nog de rest!’

Gekke straat, die Zevenhuizerstraat in Hoogland, een van de hoofdslagaders van het dorp. Op de eerste zuidelijke 640 meter mag je sinds kort maar 30 kilometer per uur rijden. Op de overige 860 meter mag je nog de gasplank tot 50 intrappen. Toch geldt in Amersfoort in de nabije toekomst 30 kilometer als algemene norm.