Gemiddeld 83 uur stilstaan in de auto in Amersfoort: zo lang doe je over een ritje van 10 kilometer

Om maar meteen een antwoord te geven: gemiddeld stond je vorig jaar 83 uur in de file in onze stad. Daarvan stond je gemiddeld 25 uur ook daadwerkelijk stil. Dat is een behoorlijke tijd, maar het kan nog altijd slechter. In de jaarlijkse TomTom Traffic Index worden de 17 grootste steden onder de loep genomen, en daar komt het volgende uit…

Nummer één

Op nummer één staat Haarlem doordat je gemiddeld 14 minuten over een afstand van 10 kilometer doet. In Haarlem staat een gemiddelde automobilist 118 uur in de file per jaar. Maar hoe zit dat dan in Amersfoort?

674 euro brandstof per jaar

Amersfoort staat op de 372e plek van Nederland. Hier deed je in 2022 gemiddeld 9 minuten en twintig seconden over een afstand van tien kilometer. Dat gemiddelde is tien seconden meer dan een jaar eerder.

Je verliest niet alleen tijd door de Amersfoortse verkeersdrukte, maar ook geld. Want in totaal ben je gemiddeld zo’n 674 euro kwijt aan benzine voor alleen het rijden in Amersfoort. Daarvan ben je ongeveer 88 euro kwijt puur en alleen door stil te staan.

Dublin en Londen

Toch kan het nog altijd erger. Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van de Iers hoofdstad Dublin het meeste stilstonden tijdens de spits, namelijk 145 uur. Dat is meer dan de helft van de tijd dat ze in de auto zaten! In Londen doe je dan weer het langste over een afstand van 10 kilometer. In de Engelse hoofdstad mag je gemiddeld 36 minuten voor die afstand uittrekken.

