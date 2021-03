Gemuilkorfde pitbull Ciroc aangevallen door loslopende vechthond: ‘Ik dacht dat hij dood zou bloeden’

Spaarpaal beloont goed gedrag: voor iedereen die niet te hard rijdt, betaalt de gemeente 1 cent aan goed doel

16:00 Aan de Laarderweg in Eemnes staat tot 3 mei een spaarpaal. Dat is een snelheidsmeter aan een lantaarnpaal die goed gedrag beloont. Wie zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houdt, spaart mee voor een goed doel. De paal komt ook in Amersfoort te staan.