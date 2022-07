Geparkeerde auto vat vlam in Amersfoort en loopt forse schade op

In Amersfoort gaan de laatste weken opvallend veel auto's in vlammen op. Vorige week brandden in de Albatrosstraat in Liendert en in de Lekstraat in het Soesterkwatier auto's af. Daarvoor was het onder andere raak in de Graaf Lodewijklaan, de Gravin van Burenlaan, de Leusderweg en Achter de Kamp. En dan zijn er nog de tientallen deelscooters en -fietsen die de afgelopen maanden in vlammen opgingen.