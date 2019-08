Gerard van den Tweel breidt winkelbezit Nijkerk verder uit

De Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel heeft vandaag winkelcentrum Oosterpoort overgenomen van de Drentse projectontwikkelaar Aprisco. Van den Tweel heeft een jaar lang onderhandeld over de aankoop in het centrum van de stad. Eerder dit jaar werd bekend dat Van den Tweel ook het belang van Aprisco in Paasbos heeft overgenomen.

Met de aankoop van winkelcentrum de Oosterpoort is de Van den Tweel Groep eigenaar van verschillende winkelgebieden in de stad. Van het winkelgebied op de Brede Beek tot winkelcentrum Paasbos, verschillende panden in de binnenstad en nu,opnieuw, de Oosterpoort. Van den Tweel verkocht namelijk 20 jaar geleden Oosterpoort aan Aprisco.

Nostalgie was één van zijn belangrijke drijfveren licht Van den Tweel toe: ,,De Oosterpoort staat op mijn geboortegrond. Ik ben geboren op Vetkamp 3. Ook heb ik in dit winkelcentrum in de Eierhal mijn eerste stappen als ondernemer gezet. Eerst als Konst-markt in 1976 en vanaf 1982 volgens de Albert Heijn-formule.”

Verzet

Toen het moment kwam dat Van den Tweel met zijn supermarkt wilde uitbreiden en wilde verhuizen vanuit de Eierhal naar de Frieswijkstraat ontstond er verzet binnen de ondernemersvereniging. ,,Omdat ik het maatschappelijk verzet bij het herontwikkelen van het Molenplein niet over me heen wilde krijgen heb ik besloten om de panden te verkopen in 1995.”

Op dat moment lag het plan voor de herontwikkeling van de Oosterpoort al klaar. Aprisco heeft het gebied vervolgens in ontwikkeling genomen. Met de verkoop van de Oosterpoort heeft Aprisco geen posities meer in Nijkerk. Anders dan bij winkelcentrum Paasbos, waar volgens de Nijkerker nieuwbouw nodig is in de toekomst, is winkelcentrum de Oosterpoort helemaal up-to-date. Van den Tweel is vast van plan persoonlijk nauw betrokken te zijn bij de invulling van de winkels op het Molenplein. ,,Op Vetkamp 3 hebben we een prachtige mogelijkheid, waar we een eigen kantoor kunnen realiseren.”

Ervaring

Vanaf de zijlijn heeft Van den Tweel de afgelopen jaren meegekeken met het pionieren van Aprisco in de Oosterpoort. ,,Alle inzet is er geweest om hier een succes van te maken. Door de crisis is er leegstand ontstaan op het Molenplein. Samen met de gemeente en inwoners zullen we gaan kijken hoe we hieraan een goede invulling kunnen geven. Ik heb meer dan vijftig jaar ervaring als ondernemer. Het is belangrijk te bedenken welke ketens of zaken goed zouden zijn voor Nijkerk. De gemeente Nijkerk is al bezig om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Hierdoor kunnen ze ook een goed vestigingsklimaat realiseren voor ondernemers van buitenaf. Misschien is het ook beter om andere veranderingen aan te brengen, zoals het verhuizen van de weekmarkt naar het Molenplein.”

De eerste gesprekken met de ondernemers van de Oosterpoort zullen binnenkort plaatsvinden. Het winkelcentrum voldoet volgens Van den Tweel aan alle eisen voor een modern winkelcentrum. ,,Er zit een ondergrondse parkeergarage met 325 parkeerplaatsen bij met roltrappen en een lift. Nu hoeft er alleen nog een accent gelegd te worden op het verlevendigen van het Molenplein. We zullen hier sfeer en gezelligheid moeten creëren, iets waar veel ondernemers nu al mee bezig zijn.”

Aantrekkelijk maken