Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Amersfoort vandaag

Ongeval met auto na waterlekka­ge aan de Bunschoter­straat in Hoogland

Er is een waterlekkage ontstaan aan de Bunschoterstraat in Hoogland. Kort daarna had een auto een ongeluk, doordat de straat glad was en vol modder lag. Dit gebeurde woensdagnacht rond 03:45. De bestuurder is gecheckt door de ambulance maar heeft geen heftige verwondingen, laat de politie weten.