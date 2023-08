column Fien schrikt zich rot als ze de harde waarheid hoort over kankerope­ra­ties en rekenmachi­nes

Is een neus meer waard dan een borst? Ik heb er nooit over nagedacht, tot deze week. Op de radio hoorde ik een plastisch chirurg. Hij vertelde over hersteloperaties na borstkanker. Vrouwen die een extra ingreep nodig hebben om hun borst(en) te laten reconstrueren na kanker, krijgen voor die tweede operatie vaak geen vergoeding van de zorgverzekering.