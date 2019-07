Gescheiden afval inzamelen slaat aan in Nijkerk

Het gescheiden inzamelen van plastic, drankkartons en blik (PMD) slaat in Nijkerk goed aan door de nieuwe afvalinzameling sinds 1 januari. Dat blijkt uit cijfers over de afvalinzameling van de eerste vier maanden van dit jaar.

Ongeveer 76 procent van het afval wordt in 2019 gescheiden. Dat was vorig jaar nog 71. Bewoners scheiden hun afval goed, maar ook de kwaliteit van het PMD is goed. Er zit weinig vervuiling in. Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de resultaten. Hij draaide een ochtend mee op de vuilniswagen om zelf te ervaren wat het werk inhoudt.

Uit de cijfers van de eerste vier maanden van 2019 blijkt, dat Nijkerk een daling van de totale hoeveelheid restafval kan verwachten van 4.966 ton in 2018 naar 4.037 ton in 2019, doorgerekend vanwege de cijfers over de eerste vier maanden.

Doelstelling

Vorig jaar had elke inwoner nog 118 kg restafval . In 2019 zal dit waarschijnlijk nog maar 95,5 kg per inwoner zijn. Daarmee lijkt Nijkerk de landelijke doelstelling, om onder de 100 kg restafval per inwoner per jaar uit te komen, te gaan halen. Voor PMD geldt, dat in 2018 elke inwoner gemiddeld 16 kg PMD gescheiden inzamelde. In 2019 wordt dit gemiddeld 25 kg per inwoner.

Sinds 1 januari 2019 zamelt de firma Remondis voor de gemeente Nijkerk huis-aan-huis plastic, drankkartons en blik (PMD) in. Daarnaast is er iets veranderd in het ophaalschema. Vóór 2019 werd er om de twee weken restafval en GFT ingezameld. Tegenwoordig is dat om de drie weken restafval, GFT en PMD. Maar in de zomermaanden komt de vuilniswagen juist elke week langs voor groente-fruit- en tuinafval. Bovendien maakt Remondis gebruik van vuilniswagens die op gas rijden, in plaats van op diesel. Dat is minder vervuilend. Tenslotte gebruikt de gemeente Nijkerk nieuwe computerprogramma’s. Daarmee is het veel makkelijker om het hele proces van afval ophalen te analyseren. Op basis daarvan kan de gemeente het legen van de containers verbeteren, waar dat nodig is.