Gesprongen waterleiding aan Hoefseweg in Amersfoort: test- en vaccinatielocatie zonder water

Krijgt Bunschoten een nieuw buitenzwem­bad? Het kán, maar dat kost het dorp wel veel geld

De gemeenteraad van Bunschoten studeert op een plan om een buitenzwembad aan te leggen naast zwembad De Duker. Het is een wens van alle partijen, omdat zwemmen in ‘t Kleine Zeetje aan het randmeer met warme dagen ongezond is wegens vervuiling.

21 april