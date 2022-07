Geurt (68) werd imker toen hij 13 was: ‘Mensen onderschatten hoeveel tijd bijen houden kost’

Red de bij, neem een... tattoo. En dat is precies wat deze mensen in Amersfoort deden

Wilde bijen redden door het zetten van tatoeages. Het klinkt misschien niet heel logisch, maar je mag het gerust de levensmissie van Francine Launspach noemen. Vrijdag organiseerde ze voor de derde keer een zogenaamde 'bijenflashdag’ in haar studio Tattoolab in Amersfoort om geld in te zamelen en bloemen te kunnen zaaien en plantjes te poten waar de wilde bij van houdt.

