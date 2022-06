‘Gevaarlijkste rotonde van Amersfoort’ blijft voorlopig nog wel even gevaarlijk: pas na de zomer eerste plan

Met de intercity van Amersfoort naar Amsterdam CS? Dat kan straks niet meer: ‘Onzorgvul­dig’

Met de intercity vanuit Amersfoort naar Amsterdam Centraal (of andersom)? Dat kan straks niet meer. Treinreizigers zijn straks aangewezen op sprinters óf op de verbinding met het veel kleinere station Amsterdam-Zuid. Amersfoort is zeer teleurgesteld over dit kabinetsbesluit: ‘We zetten in op het zo snel mogelijk terugkrijgen van een snelle trein naar Amsterdam Centraal.’

