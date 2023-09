Gevallen fietser loopt flinke hoofdwond op, traumahelikopter opgeroepen

Brand in woning aan de Prof. Buyslaan in Baarn, bewoner overgedra­gen aan ambulance­per­so­neel

Er heeft korte tijd een brand gewoed in een woning aan de Prof. Buyslaan in Baarn. Deze ontstond nadat meubilair vlam vatte. De bewoners wist zichzelf vervolgens ‘redelijk op tijd in veiligheid te brengen', aldus de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waardoor de schade beperkt bleef.