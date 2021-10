Gevoelige informatie van leerlingen en medewerkers op straat door datalek: ‘Geen controle over’

Serious Request mikt tóch op evenement met publiek in Amersfoort

4 oktober De inwoners van Amersfoort gaan in tegenstelling tot eerdere geluiden wél merken dat 3FM Serious Request de stad als thuisbasis heeft uitgekozen. In 2020 was publiek niet welkom, maar van 18 tot en met 24 december lijkt dit in Amersfoort wel te kunnen.