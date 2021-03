Misver­stand! Achtervel­ders klagen over komst van windmolens op plekken waar ze helemaal niet komen

5 maart Verwarring alom bij een informatieavond over windenergie van de gemeente Leusden. Verschillende groepen inwoners klaagden per brief over de komst van windmolens in het buitengebied van Achterveld. Maar wat blijkt: op deze plaatsen mogen niet eens windmolens staan.