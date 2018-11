Gewapende overval op Rivon Shop aan Brink in Nijkerk

De winkel, die onder meer feestartikelen en loten verkoopt, werd rond 17.45 uur overvallen. De overvallers hadden een groot mes en een voorwerp dat op een pistool leek, zegt een politiewoordvoerster. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Via Burgernet riep de politie op uit te kijken naar twee jongens, gekleed in zwarte jassen, met een sjaal voor hun gezicht. Een van de verdachten had een capuchon en sprak met een buitenlands accent. De politie waarschuwde zelf geen actie te ondernemen omdat het tweetal wapens heeft. Het duo is nog voortvluchtig.

Hausse

De overval is er één uit een hausse die de regio al weken in haar greep houdt. Zaterdagavond was snackbar Flinstone aan de Scheltussingel in de Amersfoortse wijk Kruiskamp het doelwit. Vorige week maandag was het raak bij pizzeria Domino’s aan het Prinses Julianaplein in Amersfoort. De weken daarvoor waren afhaalcentrum Good Food in Hooglanderveen, de Jumbo aan het Molenplein in Nijkerk en de Jumbo op het Neptunusplein in Amersfoort doelwit. Het merendeel van deze overvallen vond plaats rond sluitingstijd.