Gewelddadige confrontatie in Barneveld: wie zijn deze gemaskerde demonstranten?

Dit is hoe de gemeente Woudenberg inwoners méér wil laten fietsen

11 mei Woudenberg is een echt fietsdorp. Daar komt bij dat fietsen gezond, duurzaam en goedkoop is. Vandaar de stimulans van de gemeente Woudenberg aan haar inwoners te gaan fietsen. Nu het voorjaar is aangebroken, is de behoefte om naar buiten te gaan extra groot.