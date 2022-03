Gewonde bij botsing in Barneveld, weg tijdelijk afgesloten

Man rijdt véél te hard over ‘Amers­foort­se racebaan': rijbewijs kwijt

Bij een lasercontrole op de Bunschoterstraat in Amersfoort is een automobilist zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij 53 kilometer per uur te hard reed. Hij bleek niet de enige die het gaspedaal (veel) te hard indrukte.

