Gewonde bij steekincident op AZC-terrein in Amersfoort: twee aanhoudingen verricht

vraag bij het nieuws Personeels­te­kort blijft enorm in de regio Amersfoort: hoe kan dat en hoe is het op te lossen?

Bedrijven in horeca, onderwijs, zorg en nog veel meer sectoren kampen ook in de regio Amersfoort met grote personeelstekorten. Vooral in de schoonmaakbranche is het tekort enorm, zo berichtte het AD deze week. Waarom is de krapte op de arbeidsmarkt nu zo groot en hoe is die op te lossen?

9:00