Gewonde bij vermoedelijk steekincident op AZC-terrein in Amersfoort: politie doet onderzoek

Net voor 16.30 uur vrijdagmiddag was er een melding over een steekincident op de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort, maar volgens een politiewoordvoerder moet nog blijken of het daar daadwerkelijk om gaat. ,,Daar doen we momenteel onderzoek naar.”

De ruzie vond plaats in de woning van de twee personen. Eén persoon is daarbij dusdanig gewond geraakt dat deze naar het ziekenhuis moest, maar is nog wel aanspreekbaar. De andere persoon is aangehouden. Wat de oorzaak van de ruzie is, is onbekend.