Gewonden bij rally in polder Terschuur

Motorrij­der Baarn verliest helm tijdens rijden en komt ernstig ten val

15:11 Een motorrijder in Baarn heeft aan het begin van de middag een flinke smak gemaakt toen hij probeerde zijn helm vast te grijpen nadat deze van zijn hoofd was gewaaid. De motorrijder is met ernstige (uitwendige) verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis vervoerd.