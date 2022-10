Gi-ga-groen: kinderboekenfestival in Eemhuis staat in teken van natuur

Schaatsen kunnen op zolder blijven: weer geen kunstijsba­nen in Amersfoort deze winter

Lekker schaatsen in Amersfoort de komende winter op het Eemplein of bij winkelcentrum Emiclaer? Pech voor de liefhebbers. Na twee jaren afwezigheid wegens de coronapandemie komen de twee populaire kunstijsbanen deze winter niet terug in Amersfoort. De reden: er is geen geld voor.

26 september