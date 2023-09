Gids voor het weekeinde: hier leest u welke tegenstander uw amateurclub treft

Iedereen in Soest kan voortaan de schillen apart inzamelen: ‘Beter voor het milieu en portemon­nee’

Ook bewoners van een flatgebouw of appartementencomplex in Soest en Soesterberg kunnen voortaan hun gft-afval apart aanleveren. Afvalophaaldienst RMN heeft hiervoor zo’n honderd half-ondergrondse containers geplaatst in wijken met hoogbouw.