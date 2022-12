Glazen Huis in Amersfoort van start: Angela Schijf sluit dj's op en Snelle komt zondagavond optreden

Met het opsluiten van drie dj's is zondag de uitzendmarathon van 3FM Serious Request gestart. Een week lang staat Amersfoort in het teken van het Glazen Huis, waarbij diverse grote artiesten naar het gratis toegankelijke evenement komen. Te beginnen met Snelle, die meteen de eerste avond optreedt.

Nog even snel eten en daar gaan ze. Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Barend van Deelen lopen onder grote belangstelling richting het Glazen Huis, waarna Angela Schijf de deur op slot draait. De actrice, bekend van onder andere Flikken Maastricht, is ambassadrice van Het Vergeten Kind, de stichting waarvoor 3FM zich inzet.

Een week lang zal er vanaf de Oliemolenhof radio gemaakt worden met één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor Het Vergeten Kind. Luisteraars kunnen geld doneren door een nummer aan te vragen, een bedrag in de welbekende brievenbus gooien, of een bedrag bekend maken dat is opgehaald met diverse goede doelen-acties.

Amersfoort krijgt een herkansing

Net als vorig jaar, staat het glazen huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Vanwege corona konden bezoekers tijdens de vorige editie niet naar het evenemententerrein komen. Daarop besloten de organisatie én de gemeente dit jaar voor een herkansing te gaan.

Hoeveel bezoekers het evenement gaat trekken, is voor iedereen een grote vraag. Zo keert 3FM -na enkele magere jaren- terug naar het oorspronkelijke concept, waarbij duizenden mensen op een vol plein voor het huis stonden. Er zijn weer drie in plaats van vier dj's opgesloten, er is meer ruimte voor artiesten om op te treden en de dj's mogen niet eten.

Snelle en andere grote artiesten

Op het terrein mogen 2000 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Zodra er meer zijn, zullen de hekken (tijdelijk) op slot gaan. Mogelijk is dat zondagavond al nodig, als Snelle komt optreden. De Nederlandse rapper/zanger is vanaf 20.00 uur in het glazen huis te bewonderen.

Daarvoor zullen de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius (18.00 uur) en Dennis Weening (19.30 uur) de dj's vergezellen. Na Snelle zal Het Vergeten Kind-ambassadrice Natasja Froger (21.00 uur) komen en sluit Streetlab (23.59 uur) de eerste dag af.

Volledig scherm Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Amersfoorter Barend van Deelen laten zich een week lang opsluiten. © 3FM Serious Request

Een week lang activiteiten

De gehele week zullen er rondom het huis activiteiten en optredens (zie hier de line-up) zijn. Op 24 december worden de dj's weer bevrijd en

