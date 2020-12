Glazen Huys wordt Glazen Thuis in Nijkerk, maar wél met de Masked Singer

COLUMN Vuurwerk­ver­bod en corona: december wordt een spannende maand, ik hou mijn hart vast

28 november Of ik nog wel even in mijn stukkie in de krant wilde schrijven dat het vuurwerk moet blijven! De vuurwerkhandelaar waar ik ieder jaar mijn pakket haal, zei dat vorig jaar natuurlijk niet voor niets. De discussie over Zwarte Piet was nog niet beslecht of die andere oer-Hollandse traditie moest bij het grofvuil gezet. Ik snapte hem wel.