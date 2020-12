Glazen Huys wordt Glazen Thuis in Nijkerk, maar wél met de Masker Singer

Het Glazen Thuis is een variant op het Glazen Huys, een actieweek die jaarlijks in december via de lokale radio A1 Mediagroep te horen en te zien was. De helft van het opgehaalde geld ging naar het Glazen Huis van 3FM, de andere helft naar lokale doelen in de gemeente.

Dit keer staat de actieweek volledig in het teken van attentie en aandacht voor inwoners en ondernemers van de gemeente Nijkerk die het moeilijk hebben in deze tijd.

Masked Singer

Marcelle Warringa, woordvoerder: ,,De programmering is zo’n beetje rond, we hopen heel veel spontane acties uit te zenden tijdens de programma’s.” Eén van die acties is The Masked Singer, waarbij Bekende Nijkerkers een pak aantrekken en een liedje verkondigen op de radio. Warringa verklapt alvast dat het geen bekende Nijkerkse zangers of zangeressen zijn: ,,Het zijn wel mensen die iedereen kan kennen. Net zoals in het televisieprogramma worden er hints gegeven.” Voor 2,50 mogen luisteraars al mee raden naar de identiteit van the Masked Singer. In de avond wordt deze bekend gemaakt en wie het goed geraden heeft maakt kans op een leuke prijs.

Ondernemers en sponsoren stellen prijzen ter beschikking voor een loterij waar iedere dag lootjes online voor kunnen worden gekocht. Een ander vast item wordt een Nijkerkse vlogger die iedere dag bij een luisteraar aanschuift tijdens het eten en hier een item over maakt.

Goochelaar

Veel artiesten en dj’s uit Nijkerk en omstreken dragen muzikaal een steentje bij. Goochelaar Ronald Moray komt diverse trucs laten zien tijdens de uitzendingen.

De organisatie achter het Glazen Thuis is nog volop bezig om zoveel mogelijk mensen bij de actieweek te betrekken. ,,We hopen dat inwoners uit de gemeente zelf met acties komen. Denk aan lege flessen inzamelen voor het goede doel of auto’s wassen. Uiteraard volgens de coronamaatregelen. En natuurlijk hopen we dat luisteraars plaatjes aan gaan vragen en doneren. We geven nu ook de mogelijkheid om de groetjes te doen. In deze tijd is dat natuurlijk extra leuk omdat mensen elkaar soms al maanden niet gezien hebben.”

