Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Oud-gevangenen van Kamp Amersfoort alsnog onderschei­den voor hun inzet tijdens de oorlog

Met de postume toekenning van een Mobilisatie Oorlogskruis aan Peter Snel en Leendert van Staalduinen, oud-gevangenen van Kamp Amersfoort, lost Defensie een ereschuld in. Beide mannen zetten zich in mei 1940 in voor de verdediging van Nederland, maar werden hiervoor nooit onderscheiden.

15 september