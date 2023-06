Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Gaat chef-kok Rik Jansma na verlaten ‘gelukspand’ weer voor Michelin­ster in Nijkerk?

Hij hing zijn pollepel aan de wilgen om het ‘rustiger aan te gaan doen’. Toch is sterrenchef Rik Jansma ruim een jaar nadat hij stopte bij restaurant de Basiliek in Harderwijk weer volop aan het werk. Als chef-kok bij Landgoed De Salentein in Nijkerk stort hij zich op de Argentijnse keuken.