Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Buurtbewo­ners zijn vallende peren spuugzat, maar voor de gemeente is elke boom kappen er één teveel

Vallende peren, een zure geur en een hoop beschadigingen aan auto’s. De sierperenbomen in de K.P.C de Bazelstraat in Amersfoort houden de gemoederen van buurtbewoners flink bezig. En niet onterecht, want het vallende fruit is nog gevaarlijk ook.

6 oktober