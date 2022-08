Grensverleggende acts op straattheaterfestival Spoffin in Amersfoort: dit kun je allemaal verwachten

Duitsland is dit jaar het ‘focusland’ van het festival Spoffin. Dat is opmerkelijk, want onze oosterburen telden lange tijd niet zo mee in de wereld van het straattheater. Maar daar komt verandering in, zegt artistiek leider Alfred Konijnenbelt. ,,Het Duitse straattheater heeft zich in de laatste drie, vier jaar vernieuwd. We zien een golf van avontuurlijke theatermakers en nieuwe samenwerkingen.’’