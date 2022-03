Groene soep en woekerend kruid bedreigen watersport: ‘Het is nu zo houtje-touwtje wat er gebeurt’

Twee mannen doen zich voor als politie­agen­ten in Soester­berg en Amersfoort: ‘Laat ze niet binnen!’

De politie Utrecht heeft vandaag twee meldingen in Soesterberg en Amersfoort binnengekregen van mannen in burgerkleding die aanbellen bij mensen en zich voordoen als politie. Bel in dit soort gevallen altijd 112, vraagt de politie.

17 maart