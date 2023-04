Groot gat in brug over vijver van Emiclaer door brandstichting

Gia kan 78 jaar na oorlog eindelijk graf van opa bezoeken: ‘Tranen schieten in mijn ogen’

Bijna tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog bezoekt Georgiër Gia Beroeasjvili maandag het graf van zijn opa op het Sovjet Ereveld in Leusden. ,,Al die jaren hebben we ons wanhopig afgevraagd wat er met hem is gebeurd. De tranen schieten in mijn ogen als ik bedenk dat ik volgende week bij zijn graf sta en eindelijk rust kan vinden.”