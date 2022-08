Grootste wintersportverkoper van Nederland wil naar Amersfoort, maar... regeltjes: ‘Er is geen plek voor ons’

Het klinkt als een jongensdroom. Veertien jaar geleden begonnen Dennis van de Pol en Thijs de Jong vanuit een zolderkamer in Zwartebroek met hun webwinkel snowcountry.nl. De online gigant is uitgegroeid tot de grootste aanbieder van wintersportartikelen in Nederland, internationale klanten meegerekend. Het bedrijf is nu nog gevestigd in Stoutenburg-Noord, maar is in sneltreinvaart uit zijn jasje gegroeid (40 procent groei per jaar). Het bedrijf wil doorgroeien naar een omzet van 25 tot 40 miljoen euro.