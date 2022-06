Grote brand in bedrijfspand in Bunschoten-Spakenburg

Politie krijgt agressieve man pas onder controle na stroomsto­ten uit een taser: ‘Niets werkte’

Twee stroomstoten van het stroomstootwapen waren zaterdagmiddag nodig om een agressieve man in Amersfoort onder controle te krijgen. De verdachte had even daarvoor een persoon mishandeld in de wijk Soesterkwartier.

