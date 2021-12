Grote brand in woning Voorthuizen, geen slachtoffers

Hoe een Facetime-ge­sprek een twintiger van een verkrach­ting redde: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Het is dat de jonge Amersfoortse zich krachtig verweerde, anders was zij volgens de Officier van Justitie op 16 juli thuis bedwelmd en verkracht door de klusjesman. Tranen vloeide in de rechtbank toen donderdagmiddag de zaak werd behandeld en een slachtofferverklaring klonk: ‘Vrijheid en vertrouwen; toen ik dat kwijt was, wist ik wat dat betekende’

9 december