Grote financiële strop dreigt voor gebouwenbeheerder SRO nu er alternatief moet komen voor Russisch gas

En dat kan wel eens een financiële strop worden, zo waarschuwt de gemeente, die voor 50 procent aandeelhouder is, in een brief aan de raad. Per 10 oktober moet SRO op zoek naar een nieuwe gasleverancier. Met de gestegen gasprijs in het achterhoofd, weet wethouder Paffen nu al dat de kosten dus ‘aanzienlijk’ omhoog zullen gaan.

Maar hoeveel SRO extra moet ophoesten, is nog onduidelijk. ,,SRO is bezig om de juridische en financiële consequenties inzichtelijk te maken. Zodra er meer duidelijkheid is over de consequenties voor SRO NV wordt de raad nader geïnformeerd”, schrijft Paffen.

Al eerder gesmeekt om hulp

SRO exploiteert de nodige zwembaden en sportaccommodaties in de regio waaronder zwembad Octopus in Leusden. Dit bad zat al in zware geldnood en raakt nu dus mogelijk nog dieper verstrikt in financiële problemen. In een brief aan de gemeente Leusden smeekte SRO begin juli al om hulp. Concreet vroeg de stichting toestemming om de prijzen van Octopus te verhogen. Dat zou de komende jaren jaarlijks 15.000 euro moeten opleveren. Hoeveel zwemmers dan voor toegang gaan betalen, is nog niet bekend.

Los daarvan vroeg Octopus de gemeente Leusden om jaarlijks 40.000 euro bij te dragen, bovenop de jaarlijkse bijdrage van gemiddeld 67.997 euro. ,,Zonder structurele financiële tegemoetkomingen wordt de exploitatie zwaar verliesgevend”, schetste SRO destijds.

