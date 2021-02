Grote gaten in asfalt op snelweg A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort, verkeer tot 16.00 uur moet omrijden

Veilig­heids­re­gio Utrecht erkent fout bij bestrijden brand rieten boerderij­dak in Eemnes

3 februari De rietkapbrand aan de Wakkerendijk in Eemnes had maandagavond niet bestreden moeten worden door de specialisten uit het 40 kilometer verderop gelegen Cothen, maar door de veel dichterbij gestationeerde collega’s in Laren en Blaricum. Dat stelt de Veiligheidsregio Utrecht na onderzoek naar de gang van zaken.