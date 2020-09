Grote groep jongeren in Nijkerkerveen besmet corona, politie beëindigt feest

UPDATE Politie zoekt naar jonge voortvluch­ti­ge na gewelddadi­ge overval op Jumbo in Leusden

21 september De politie in Leusden is in verband met een overval op de Jumbo in winkelcentrum De Biezenkamp op zoek naar een vermoedelijk 16-jarige, voortvluchtige jongen. Dat valt het lezen op het Utrechtse Burgernetaccount.