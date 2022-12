Grote groep Marokko-supporters vierde winst op Spanje uitbundig in Amersfoort: 3 aanhoudingen

Direct na de winnende strafschopserie tegen Spanje was het feest in Amersfoort. Net als bij andere overwinningen wilden Marokkaanse voetballiefhebbers de straat op, het liefst naar de bekende rotonde in het centrum. Zover kwam het echter niet, want de toegangswegen tot die plek werden afgezet door een flinke politie-eenheid. Die liet heel even, rond half acht, een opening vrij om het verkeersplein te betreden, maar gooide deze weer vrij snel dicht.