Grote orgelmakerijen uit Soest en Utrecht kondigen fusie aan

Elbertse Orgelmakers in Soest, sinds 2017 hofleverancier, fuseert per 1 januari 2023 met de orgelmakerij van firma Gebroeders van Vulpen uit Utrecht. Ze gaan verder onder de naam Elbertse en Van Vulpen Orgelmakers.

Het fusiebedrijf komt onder leiding te staan van Adjan Smits, de huidige directeur van Van Vulpen. De orgelmakerij wordt gevestigd aan de Tennesseedreef in Utrecht, is bekendgemaakt in een persbericht. Op die plek is Van Vulpen, een orgelmakerij die 82 jaar bestaat, al gevestigd. Beide orgelmakerijen zijn grote namen in de Nederlandse orgelwereld.

De 71-jarige Hans Elbertse, de derde generatie Elbertse in de Soester orgelmakerij, draagt in de loop van het volgend jaar het bedrijf over. Hij blijft betrokken bij lopende projecten en zal in de toekomst als adviseur optreden. Hij volgde zijn vader Jan en zijn opa Jan op, die als orgelbouwer in 1897 bij orgelmaker Maarschalkerweerd begon, in 1917 zijn eigen bedrijf opzette en in 1926 verder ging in Soest. Sinds 1996 zit het bedrijf op bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten.

Internationaal bekend geworden

Elbertse is internationaal bekend geworden als hoofdaannemer van het Utopa Barokorgel in het Orgelpark in Amsterdam, een voor de wereld uniek pijporgel. Dit orgel uit 2018 is niet alleen mechanisch bespeelbaar maar ook vanaf een digitaal klavier in de zaal van het Orgelpark, een tot concertzaal verbouwde kerk met een achttal orgels, een draaiorgel en twee vleugels. Ook is het Barokorgel te bespelen vanaf touchscreens en laptops. Een dergelijk orgel heet in de orgelwereld een hyperorgel.

Het wereldberoemde Utopa Barokorgel in Amsterdam is mede door Elbertse in Soest gebouwd, een barokorgel dat op afstand ook digitaal te bespelen is.

In de beginjaren bouwde Elbertse veel nieuwe orgels, maar vanaf het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw richtte het bedrijf zich meer en meer op restauraties van historische orgels. Naast het stemmen en onderhouden van instrumenten in binnen- en soms ook buitenland houdt het Elbertseteam zich nu vooral bezig met restauraties en reconstructies van mechanische pijporgels van belangrijke orgelmakers uit met name de 19de eeuw. Na 1968 werden er onder leiding van Hans Elbertse met name veel kleinere orgels gebouwd. In Soest is het orgel van de Petrus en Pauluskerk een product van het Soester bedrijf.

