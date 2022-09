Grote politieactie in Amersfoort om verwarde man uit woning te krijgen: ‘Kom, laat je nou zien’

UPDATELeden van het arrestatieteam op het dak in de Bleijendaal, het huis omsingeld door tientallen hulpdiensten en een buurt in angst. Zondagmiddag was het opnieuw onrustig in de Amersfoortse wijk Schothorst, waar de politie na uren onderhandelen een persoon arresteerde.

,,Hier was het wachten op”, zucht een buurtbewoner die van een afstandje kijkt hoe het arrestatieteam over gaat tot actie. De man van de hoekwoning zorgt al tijden voor overlast en zo ook zondagmiddag vanaf een uur of drie. ,,Hij mag zijn kinderen niet meer zien en is geloof ik daar enorm boos om. Triest dat verdriet en onmacht je zo gek kunnen maken.”

Arrestatieteam op het dak

Nadat de persoon voor onrust zorgde, werd de politie ingeschakeld. Zij konden echter nauwelijks contact met de bewoner krijgen, die zijn woning blokkeerde. Voor de deur werd van binnenuit een halve inboedel gezet, de gordijnen gingen dicht en de man verdween uit het zicht.

‘Kom, laat je nou zien. We zijn hier voor jou. We willen je helpen’, sprak een onderhandelaar, terwijl twee leden van het arrestatieteam via de buren het dak op klommen. Contact bleef uit, waarna er grof geschut werd ingezet.

Verhaal gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan de voor- en achterkant ging de gespecialiseerde eenheid van de politie met grof geweld naar binnen. De deuren werden open gezaagd, waarna de buurtbewoners -die massaal naar buiten kwamen- hun adem inhielden.

Na vijf minuten kwam de man geboeid op een brancard naar buiten en werd hij in de ambulance geplaatst. Het is onbekend of de persoon bij zijn aanhouding gewond raakte.

,,Ik hoop dat hij nu écht hulp krijgt”, aldus een van de nieuwsgierigen. ,,Het is de vierde keer in korte tijd dat de politie hier aanwezig is.”

Na de inzet van de politie keerde de rust terug in Schothorst en werd pijnlijk het verdriet van de meegenomen man zichtbaar. Voor de raam van zijn woning waren twee enorme foto’s te zien van -vermoedelijk- zijn twee kinderen. ,,Die lieve schatten”, aldus een buurman. ,,Deze kwestie heeft alleen maar verliezers.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.