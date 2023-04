Grote zoektocht naar gecrashte auto langs A1 bij Baarn: bestuurder naar ziekenhuis gebracht

Langs de A1 bij Baarn heeft in de nacht na Koningsdag een grote zoektocht plaatsgevonden. Onder meer de brandweer, de politie en Rijkswaterstaat waren op zoek naar een gecrashte auto die op zijn kop in de sloot was beland. Die werd rond 02.00 uur aangetroffen in een sloot bij knooppunt Eemnes. De bestuurder kon op eigen kracht uit het wrak komen.