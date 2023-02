Gul en haar man leven tussen hoop en vrees na aardbeving: ‘Willen die kant op en iets betekenen’

Waarom er meer leefstijl­coa­ches dan huisartsen zijn in Amersfoort: ‘Trots op zijn in plaats van schaamte’

Niet lekker in je vel? Daar is een leefstijlcoach voor. Een paar kilo’s afvallen? Een leefstijlcoach. Slecht slapen? Precies... Het aantal ‘veranderingsdeskundigen’ neemt hand over hand toe, zo blijkt uit onderzoek. Amersfoort staat hierin met stip op één, met meer coaches dan huisartsen. Is dat een goede zaak of juist niet?

