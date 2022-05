Haatdragende teksten op Amersfoortse graffitimuur overgeschilderd: ‘Geef haat geen plek’

Waarom de regio Amersfoort het paradijs op aarde is voor deze beschermde vogel: ‘Het kan wél’

Slecht nieuws uit de natuur: de grutto, onze nationale weidevogel, gaat in aantal achteruit. Ondanks de miljoenen die er in zijn gestoken: in twintig jaar groeiden de uitgaven voor weidevogelbeheer acht keer tot 33 miljoen euro. Maar de populatie halveert. Weggegooid geld, zegt Den Haag. Behalve in Eemland. Daar komen er juist wél meer.

