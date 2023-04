Hagenees krijgt 30 maanden cel voor betrokkenheid bij een van 's lands grootste drugslabs in Amersfoort

indebuurt.nl Favorieten van Kim: 'Dit restaurant heeft een hele leuke speelplek voor kids'

Wie anders dan een Amersfoortse local, kan ons het beste vertellen over de beste hotspots in Amersfoort. Deze week is het de beurt aan Kim (38). Kim woont al 7 jaar in Kattenbroek en vertelt je meer over haar favoriete park, kroeg en koffietent.