Handhavers stuiten tijdens controle in Soest op een grote partij namaak merkkleding

Iedereen rond Jolene werd ziek, ze ging er bijna aan onderdoor: ‘Droomde steeds dat iemand doodging’

Doorgaan moest ze, niet klagen. Zíj was immers niet ziek. Uiteindelijk werd het de Amersfoortse Jolene Muñoz toch te veel: een echtgenoot bij wie de kanker tot twee keer toe terugkeerde, wat het verdriet over haar jong gestorven moeder aanwakkerde, stress over zieke kinderen én twee mislukte emigraties.