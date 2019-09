Handlangster van Jumbo-overvaller wel veroordeeld maar hoeft niet meer de gevangenis in

GroenLinks en PvdA: ja/ja-stic­ker ook in Amersfoort

17:11 Amersfoort moet zich aansluiten bij het groeiend aantal steden dat de ja/ja-sticker invoert, vinden GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad. Alleen wie zo’n sticker op de voordeur heeft, krijgt dan nog ongeadresseerd reclamedruk in de bus. Het duo haakt hiermee aan op een uitspraak van de rechtbank, waarvan de inkt amper droog is.